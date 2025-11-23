Минобороны впервые сообщило об атаке ВСУ на Архангельскую область
Над Архангельской областью сбиты дроны ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили украинские дроны над Архангельской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, данный регион фигурирует в сводке ведомства впервые.
«...два (дрона ВСУ сбиты, — прим. URA.RU) — над территорией Архангельской области», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Инцидент произошел в промежуток времени с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
Помимо Архангельской области, попытки атак были зафиксированы и в других регионах страны. Так, в Московском регионе были сбиты три БПЛА, два из которых направлялись в сторону столицы. В Белгородской области уничтожили три беспилотника, а в Калужской — два.
