Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Минобороны впервые сообщило об атаке ВСУ на Архангельскую область

23 ноября 2025 в 17:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Над Архангельской областью сбиты дроны ВСУ

Над Архангельской областью сбиты дроны ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Средства противовоздушной обороны сбили украинские дроны над Архангельской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, данный регион фигурирует в сводке ведомства впервые. 

«...два (дрона ВСУ сбиты, — прим. URA.RU) — над территорией Архангельской области», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Инцидент произошел в промежуток времени с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

Помимо Архангельской области, попытки атак были зафиксированы и в других регионах страны. Так, в Московском регионе были сбиты три БПЛА, два из которых направлялись в сторону столицы. В Белгородской области уничтожили три беспилотника, а в Калужской — два.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал