Минобороны впервые сообщило об атаке ВСУ на Архангельскую область

«...два (дрона ВСУ сбиты, — прим. URA.RU) — над территорией Архангельской области», — написали в официальном telegram -канале Минобороны РФ. Инцидент произошел в промежуток времени с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

Помимо Архангельской области, попытки атак были зафиксированы и в других регионах страны. Так, в Московском регионе были сбиты три БПЛА, два из которых направлялись в сторону столицы. В Белгородской области уничтожили три беспилотника, а в Калужской — два.