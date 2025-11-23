Окровавленные тела мужчины и женщины обнаружены во дворе Челябинска

К приезду медиков мужчина и женщина были мертвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Гранитной ночью во дворе дома №27 были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, между парой произошел конфликт, который закончился тем, что мужчина зарезал спутницу, а затем перерезал себе горло.

«Запись с камеры наблюдения позволила восстановить ход событий. Пара приехала ко второму подъезду на такси, и между ними сразу начался эмоциональный спор. После этого они направились к первому подъезду, где их встретил молодой человек. Между ним и мужчиной из пары вспыхнула драка», — пишет сайт 74.ру.

По словам местных жителей, женщина попыталась вмешаться и остановить потасовку, но мужчина, с которым она приехала, толкнул ее, и она упала на землю у палисадника. В этот момент второй молодой человек убежал.

