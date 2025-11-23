Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Окровавленные тела мужчины и женщины обнаружены во дворе Челябинска

23 ноября 2025 в 16:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
К приезду медиков мужчина и женщина были мертвы

К приезду медиков мужчина и женщина были мертвы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Гранитной ночью во дворе дома №27 были обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, между парой произошел конфликт, который закончился тем, что мужчина зарезал спутницу, а затем перерезал себе горло.

«Запись с камеры наблюдения позволила восстановить ход событий. Пара приехала ко второму подъезду на такси, и между ними сразу начался эмоциональный спор. После этого они направились к первому подъезду, где их встретил молодой человек. Между ним и мужчиной из пары вспыхнула драка», — пишет сайт 74.ру.

По словам местных жителей, женщина попыталась вмешаться и остановить потасовку, но мужчина, с которым она приехала, толкнул ее, и она упала на землю у палисадника.  В этот момент второй молодой человек убежал.

Продолжение после рекламы

Предварительно, трагедия могла произойти из-за ревности. Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал