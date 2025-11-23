Мэрия Челябинска вывела сотни единиц техники на борьбу с гололедом. Видео
С челябинских дорог убирается грязь и ледяная «каша»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске идет масштабная подготовка городских дорог к понижению температуры. На улицах работают сотни машин, которые расчищают и обрабатывают дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с ожидаемыми заморозками в Челябинске ведутся срочные работы по обработке дорог. Коммунальные службы города очищают проезжую часть от снежной „каши“ и посыпают ее реагентами, чтобы не допустить обледенения ночью. На улицах сегодня работает 126 единиц техники», — отмечают в мэрии.
Как уточняют в администрации, к уборке подключены все службы — от подрядчиков на основных магистралях до управляющих компаний во дворах. За уборку дворовых территорий и обработку тротуаров возле подъездов отвечают управляющие компании, которые получили оперативное предписание убирать наледь в жилой зоне.
Ранее на Челябинск и регион обрушился ледяной дождь. Жителей попросили соблюдать осторожность при движении как на автомобиле, так и пешком.
