Общество

ЖКХ и Городская среда

Мэрия Челябинска вывела сотни единиц техники на борьбу с гололедом. Видео

23 ноября 2025 в 15:07
С челябинских дорог убирается грязь и ледяная «каша»

С челябинских дорог убирается грязь и ледяная «каша»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске идет масштабная подготовка городских дорог к понижению температуры. На улицах работают сотни машин, которые расчищают и обрабатывают дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

«В связи с ожидаемыми заморозками в Челябинске ведутся срочные работы по обработке дорог. Коммунальные службы города очищают проезжую часть от снежной „каши“ и посыпают ее реагентами, чтобы не допустить обледенения ночью. На улицах сегодня работает 126 единиц техники», — отмечают в мэрии. 

Как уточняют в администрации, к уборке подключены все службы — от подрядчиков на основных магистралях до управляющих компаний во дворах.  За уборку дворовых территорий и обработку тротуаров возле подъездов отвечают управляющие компании, которые получили оперативное предписание убирать наледь в жилой зоне.

Ранее на Челябинск и регион обрушился ледяной дождь. Жителей попросили соблюдать осторожность при движении как на автомобиле, так и пешком.

