В Челябинске закрыли каток в парке имени Терешковой
Из-за резкого потепления каток в Челябинске пришлось закрыть
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Из-за резкого потепления и дождя в детском парке имени В. В. Терешковой закрыли каток. Об этом решении URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Работа катка в детском парке имени В. В. Терешковой сегодня, 23 ноября, приостановлена. Каток закрывают в свази с неблагоприятными погодными условиями», — сообщают в мэрии.
На данный момент термометр показывает +7 градусов. Для Челябинска это аномально теплая температура для конца ноября.
Это первый лед под открытым небом, которым челябинцы могли воспользоваться в этом сезоне. Торжественное открытие катка в парке имени В. В. Терешковой состоялось вчера. На открытии катка выступают фигуристы.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!