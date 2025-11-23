Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинске закрыли каток в парке имени Терешковой

23 ноября 2025 в 14:11
Из-за резкого потепления каток в Челябинске пришлось закрыть

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за резкого потепления и дождя в детском парке имени В. В. Терешковой закрыли каток. Об этом решении URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«Работа катка в детском парке имени В. В. Терешковой сегодня, 23 ноября, приостановлена. Каток закрывают в свази с неблагоприятными погодными условиями», — сообщают в мэрии.

На данный момент термометр показывает +7 градусов. Для Челябинска это аномально теплая температура для конца ноября.

Это первый лед под открытым небом, которым челябинцы могли воспользоваться в этом сезоне. Торжественное открытие катка в парке имени В. В. Терешковой состоялось вчера. На открытии катка выступают фигуристы. 

