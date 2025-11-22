«Необходимо ускориться»: губернатор ХМАО проверил ход строительства крупных объектов в Сургуте

Кухарук поручил ускорить темпы работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию в установленные сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук 22 ноября провел рабочий объезд Сургута и проверил ход строительства нескольких крупных объектов спорта и нового офиса налоговой инспекции. В рейде участвовал глава города Максим Слепов и представители регионального правительства. По итогам поездки на двух спортивных комплексах в Сургуте зафиксировано отставание от графика, сообщил глава региона.

«В связи с нарушением промежуточных сроков администрацией города ведется претензионная работа. Подрядчику необходимо ускориться, чтобы наверстать отставание от графика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Речь идет о ледовом комплексе и спортобъекте с универсальным игровым залом. Он напомнил, что жители рассчитывают на своевременное открытие новых площадок для массового спорта.

Ледовый комплекс построен на 49 %. Строители уже сделали фундамент, возвели стены и перекрытия, установили крышу. Когда комплекс откроют, он сможет принимать 115 человек в час. Спортивный комплекс с универсальным залом почти готов, но работы идут медленнее, чем планировалось. Окончательную проверку этого объекта проведут 9 декабря.

В 30А микрорайоне губернатор ознакомился с ходом работ в универсальном спортзале, готовность которого составляет 94 % — в настоящее время там ведется монтаж оборудования. Также он посетил соседний Дворец боевых искусств, где завершается внутренняя отделка, а уровень готовности объекта достиг 93 %. Ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.