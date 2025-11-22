Нефтяной генерал: первый директор крупнейшей нефтяной компании ХМАО Николай Захарченко празднует день рождения

Первый «генерал» «Сургутнефтегаза» празднует день рождения Фото: media.gazprom-neft.ru

22 ноября Николаю Захарченко, одному из самых уважаемых руководителей нефтяной отрасли Югры, исполняется 91 год. Он стал первым генеральным директором «Сургутнефтегаза» и «Варьеганнефтегаза», участвовал в создании крупнейших городов округа и развитии всей нефтяной промышленности страны. URA.RU изучило его биографию и восстановило ключевые этапы карьеры.

Начало пути

Николай Захарченко родился 22 ноября 1934 года в Хасавюрте Дагестанской АССР, в семье выходцев из Ростовской области, которые спасались от раскулачивания. После школы поступил в Грозненский нефтяной институт и в 1958 году получил специальность инженера-механика. Первые годы работал в системе «Бугурусланнефть» в Оренбуржье, позже занялся научной деятельностью в Северо-Кавказском филиале ВНИИГАЗа и дошел до руководителя лаборатории. Но карьера кабинетного ученого Захарченко не увлекла. Он предпочел реальное производство.

Первый директор ПО «Сургутнефтегаз» Николай Захарченко Фото: Государственная библиотека Югры

Переезд за Урал

В 1969 году он переехал в Сибирь. В «Томскнефти» работал главным механиком, затем главным инженером. Именно здесь Захарченко оказался в эпицентре формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Освоение месторождений стало делом всей его последующей жизни.

Продолжение после рекламы

Рождение «Сургутнефтегаза»

В 1977 году его назначили руководителем НГДУ «Сургутнефть». Через несколько месяцев он стал первым генеральным директором нового производственного объединения «Сургутнефтегаз». В это объединение вошли добывающие и буровые подразделения, монтажные и ремонтные службы, а также строители и транспортники.

Весной 1978 года под его руководством сургутские нефтяники добыли 100-миллионную тонну нефти. К концу десятилетия добыча выросла до 125 тысяч тонн в сутки. Захарченко верил в местных специалистов и командную работу. В своей книге «Ради нефти. Воспоминания и размышления» он отмечал, что именно это помогло предприятию пережить годы реформ.

Работа в главке

С 1980 по 1985 годы Захарченко был первым заместителем начальника «Главтюменнефтегаза». В это время активно строились Сургут, Урай, Нефтеюганск и Нижневартовск, а также закладывались будущие города Когалым, Лянтор, Нягань и Радужный.

При его участии проложили более тысячи километров дорог и ввели в эксплуатацию множество новых месторождений. Это были годы быстрого роста и непростых решений, которые формировали будущее нефтяной отрасли страны.

Варьеганский этап

В 1985 году Захарченко стал руководителем «Варьеганнефтегаза». В Радужном (ХМАО) он стабилизировал добычу нефти и наладил работу предприятий. Это способствовало развитию города и созданию необходимой инфраструктуры. В течение двух лет объем добычи держался на уровне около 28 миллионов тонн.

Возвращение в Сургут

После варьеганского периода Захарченко вернулся в «Сургутнефтегаз» и занял должность заместителя генерального директора по производству. В 1994 году его назначили первым заместителем гендиректора. На его глазах и при его участии компания проходила через самые трудные годы: экономический обвал, переход к рыночной модели.

Даже выйдя на пенсию, он не отошел от дел. Работал независимым директором, а в 2006 году возглавил Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

Признание