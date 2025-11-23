Ночью челябинские трассы превратятся в каток

Госавтоинспекция призывает челябинских водителей к повышенной бдительности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На смену дождям в Челябинской области приходят заморозки, и на дорогах области, особенно в ее горной части, ночью ожидается гололедица. Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции по региону.

«По прогнозам синоптиков в Челябинской области, после прошедших дождей, ожидается понижение температуры. Возможен гололед, что ухудшает сцепление колес с дорожным покрытием. Особенно опасно это на склонах для тяжелых длинномерных автомобилей», — предупреждает ГАИ по региону.