Мэр Лошкин обратился к челябинцам из-за гололеда

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к жителям из-за образования наледи на дорогах. Мэр попросил челябинцев быть предельно аккуратными и сообщать об опасной обстановке во дворах в свою управляющую компанию.

«Важно понимать, что при таких погодных условиях сразу обработать весь город и убрать всю наледь невозможно. Поэтому прошу челябинцев быть предельно аккуратными, двигаясь по тротуарам и дорогам, особенно когда темно. Об опасной обстановке во дворах и у подъездов домов незамедлительно сообщайте в свою управляющую компанию или диспетчерскую службу вашего района», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Он отметил, что вчера из-за погодных условий городские дороги и тротуары одномоментно покрылись льдом. И в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, челябинцев ждут такие же температурные качели, которые приведут к образованию новой наледи.

В связи с этим подрядчики продолжат превентивную обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Сохранят режим максимальной готовности и при необходимости выведут дополнительные резервы техники и людей.

Управляющие компании продолжат обрабатывать дворовые территории и подходы к домам. Особое внимание — тротуарам возле детских садов, школ и поликлиник. Лошкин также опубликовал телефоны диспетчерской службы районов: