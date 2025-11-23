Мэр Лошкин обратился к челябинцам из-за гололеда
Глава Челябинска попросил челябинцев быть предельно аккуратными, двигаясь по тротуарам и дорогам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к жителям из-за образования наледи на дорогах. Мэр попросил челябинцев быть предельно аккуратными и сообщать об опасной обстановке во дворах в свою управляющую компанию.
«Важно понимать, что при таких погодных условиях сразу обработать весь город и убрать всю наледь невозможно. Поэтому прошу челябинцев быть предельно аккуратными, двигаясь по тротуарам и дорогам, особенно когда темно. Об опасной обстановке во дворах и у подъездов домов незамедлительно сообщайте в свою управляющую компанию или диспетчерскую службу вашего района», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Он отметил, что вчера из-за погодных условий городские дороги и тротуары одномоментно покрылись льдом. И в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, челябинцев ждут такие же температурные качели, которые приведут к образованию новой наледи.
В связи с этим подрядчики продолжат превентивную обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Сохранят режим максимальной готовности и при необходимости выведут дополнительные резервы техники и людей.
Управляющие компании продолжат обрабатывать дворовые территории и подходы к домам. Особое внимание — тротуарам возле детских садов, школ и поликлиник. Лошкин также опубликовал телефоны диспетчерской службы районов:
- Советский: 8(351)237-26-33
- Ленинский: 8(351)256-23-05
- Металлургический: 8(351)735-80-14
- Центральный: 8(351)264-56-31
- Курчатовский: 8(351)741-45-48
- Калининский: 8(351)791-19-91
- Тракторозаводский: 8(351)775-30-39
- По улично-дорожной сети – диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по номеру 8-951-771-73-25.
