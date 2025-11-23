Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире 5-этажного дома в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели оперативно справились с огнем в одной из квартир, но успели эвакуировать из подъезда восемь человек, среди которых оказались дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Октябрьская. Из задымленного подъезда спасатели вывели восемь человек, среди которых были двое детей. К счастью, никто из них не пострадал», — отмечает пресс-служба ведомства.

Проникнув в горящую квартиру, огнеборцы потушили открытый огонь на площади 15 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайного происшествия были задействованы десять сотрудников и три единицы спецтехники. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели.