В Магнитогорске спасли восемь человек при пожаре в пятиэтажке. Видео

23 ноября 2025 в 19:54
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели оперативно справились с огнем в одной из квартир, но успели эвакуировать из подъезда восемь человек, среди которых оказались дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Октябрьская. Из задымленного подъезда спасатели вывели восемь человек, среди которых были двое детей. К счастью, никто из них не пострадал», — отмечает пресс-служба ведомства.

Проникнув в горящую квартиру, огнеборцы потушили открытый огонь на площади 15 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайного происшествия были задействованы десять сотрудников и три единицы спецтехники. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели.

