С могилы челябинского десантника украли триколор
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Неизвестные вандалы на кладбище в Южноуральске (Челябинская область) вырвали с могилы бойца ВДВ триколор, который был частью композиции надгробного памятника и был размещен на голубом берете. Об этом пожаловалась в соцсетях мама военного.
«Приехала на могилу к сыну и вот такая картина. Какая-то сволочь вырвала на берете уголок символ ВДВ с триколором. Ничего не боятся ни Бога, ни черта, ни камер», — написала мама в группу «VIP Южноуральск» в «ВКонтакте».
Фото: скрин с группы VIP Южноуральск в «ВК», https://vk.com/vip_uzk?from=search&w=wall-75596248_1049316
Женщина обратилась к неизвестным вандалам с вопросом, зачем им понадобился знак, который не является ни золотом, ни бриллиантом. Единственным возможным мотивом она называет желание «напакостить и получить удовольствие». Жители Южноуральска встали на сторону матери и поддержали ее в соцсетях.
В мэрии Южноуральска ранее опровергли информацию о запущенности кладбища в поселке Летягино, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Одна из пожилых жительниц рассказала, что старое упавшее дерево сломало мемориал на могиле ее отца, а само кладбище находится в ужасном состоянии.
