С могилы челябинского десантника украли триколор

Вандалы осквернили могилу челябинского бойца ВДВ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Неизвестные вандалы на кладбище в Южноуральске (Челябинская область) вырвали с могилы бойца ВДВ триколор, который был частью композиции надгробного памятника и был размещен на голубом берете. Об этом пожаловалась в соцсетях мама военного.

«Приехала на могилу к сыну и вот такая картина. Какая-то сволочь вырвала на берете уголок символ ВДВ с триколором. Ничего не боятся ни Бога, ни черта, ни камер», — написала мама в группу «VIP Южноуральск» в «ВКонтакте».

Жители Южноуральска возмущены актом вандализма на могиле воина Фото: скрин с группы VIP Южноуральск в «ВК», https://vk.com/vip_uzk?from=search&w=wall-75596248_1049316

Женщина обратилась к неизвестным вандалам с вопросом, зачем им понадобился знак, который не является ни золотом, ни бриллиантом. Единственным возможным мотивом она называет желание «напакостить и получить удовольствие». Жители Южноуральска встали на сторону матери и поддержали ее в соцсетях.

