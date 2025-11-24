Финансист Горбунова: попытки получить выгодный вклад чаще оборачиваются убытками
Перекладывать деньги из банка в банк невыгодно, считает эксперт
Переход вкладчиков из одного банка в другой в поисках более выгодных условий зачастую приводит к финансовым потерям. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
«Эти изменения [сокращение объема вкладов в некоторых крупных банках] связаны с тем, что вкладчики забирают денежные средства из одних банков и перекладывают в другие в поисках более выгодных вариантов. Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов», — объяснила Горбунова агентству «Прайм».
В случае досрочного расторжения договора вклада процентный доход рассчитывается по ставке до востребования, которая зачастую составляет всего 0,01%. Полученная сумма уменьшается на величину начисленных процентов, что приводит к сокращению общего дохода. Даже если после этого открыть новый вклад с более высокой процентной ставкой, итоговая доходность, как правило, будет ниже изначальной.
Банки нередко используют стратегию привлечения клиентов посредством предложения повышенных процентных ставок, однако подобные условия, как правило, актуальны лишь в течение начального периода — от трех до шести месяцев. По истечении этого срока размер ставок снижается, и при последующем открытии вклада условия могут оказаться менее привлекательными.
Кроме того, финансовые учреждения могут устанавливать определенные требования для получения высоких ставок. К таким условиям относятся участие в программах долгосрочных сбережений, оформление дополнительных банковских услуг или поддержание значительного остатка средств на счете. Следует также учитывать, что чрезмерно высокие процентные ставки могут являться индикатором нестабильного финансового положения банка и потенциальной угрозы отзыва лицензии.
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ с 17 % до 16,5 % годовых доходность по банковским вкладам начала уменьшаться. Эксперты отмечают, что текущие высокие ставки по депозитам близки к своему пику, и рекомендуют вкладчикам фиксировать ставку на средний срок, например, на полгода или год, поскольку банки пока сохраняют привлекательные предложения по краткосрочным вкладам. При этом досрочное закрытие вклада может привести к потере накопленной доходности из-за пересчета процентов по низкой ставке «до востребования».
