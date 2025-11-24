Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях предлагают увеличить до 1 млн

Штрафы могут обновить как для физических, так и для юридических лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты предложили увеличить штрафы за размещение рекламы в запрещенных иностранных соцсетях. Согласно законопроекту, для физических лиц штраф может вырасти до 80 тысяч рублей (сейчас — 2–2,5 тысячи), а для юридических — до 1 миллиона рублей (сейчас — 200–500 тысяч). Документ направлен на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД.

Авторы законопроекта считают, что нынешние размеры штрафов не предотвращают нарушения запрета на рекламу в запрещенных ресурсах. «Получаемые от такой деятельности доходы многократно превышают размер наказания», — отмечается в пояснительной записке, которую цитирует «Известия». В документе также говорится, что в условиях информационной войны против России запрещенные платформы используются для распространения дезинформации, экстремизма и антироссийской повестки.

Повышение штрафов вряд ли станет решающим фактором в борьбе с размещением рекламы в зарубежных соцсетях. По его мнению, инфлюенсеры будут искать обходные пути: использовать нативные интеграции и закрытые каналы. Проконтролировать каждый инцидент будет физически очень тяжело. Суверенные коммуникационные платформы уже не опция, а необходимость для выстраивания устойчивого рынка, однако одними запретами изменить типичные модели поведения пользователей сложно.

