В Ярославской области объявлен режим беспилотной угрозы

Жителей Ярославской области предупредили о беспилотной опасности
24 ноября 2025 в 05:28
В Ярославской области введен режим повышенной готовности

В Ярославской области введен режим повышенной готовности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ярославской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы беспилотников. Губернатор Михаил Евраев просит жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

«В регионе объявлена беспилотная опасность. На территории могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Горожанам следует избегать открытых пространств и укрыться в капитальных зданиях. Находясь в помещении, рекомендуется закрыть окна шторами и отойти от оконных проемов. Обнаруженные фрагменты дронов запрещено трогать — необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 112», — информируют оперативные службы.

Силовые структуры продолжают нейтрализацию угрозы. Все учреждения региона функционируют в обычном режиме.

