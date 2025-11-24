Священники хотят помогать родным военных вместе с психологами

Священники готовы оказывать помощь семьям участников СВО наряду с психологами и психиатрами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Священники готовы помогать родным военных наряду со специалистами в области психологии и психиатрии. Создать в России единую систему духовно-психологической помощи для родных участников спецоперации предложил духовный наставник АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) монах Киприан. Он заявил, что методология оказания помощи уже разрабатывается.

«Система духовно-психологической помощи уже действует в 38 регионах страны. За три года провели 106 групповых встреч с ветеранами спецоперации и членами их семей, в которых приняли участие 16 255 человек, а также 463 индивидуальные встречи», — заявил монах Киприан на конференции по итогам работы организации в 2022–2025 годах.

Он также отметил, что батюшки не могут делать того, что могут психологи, пояснив, что в семинариях не учат основам психологической помощи. Однако считает, что психологов нужно переобучать для оказания помощи в рамках религиозного учения. По его словам, ведущих встреч обучают по программе «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности при оказании духовно-психологической помощи». Ее прошли 100 священников и 120 психологов.

Кроме того, на конференции обсудили работу единого чата КСВО, который начал функционировать в июле 2024 года, а с апреля 2025 года стал доступен круглосуточно. В чате состоит более 19 000 человек, а в команде работает 70 психологов с клиническим опытом. За время работы поступило более 5000 индивидуальных обращений. Чаще всего обращаются по поводу эмоционального состояния супруги или матери участника спецоперации — такие сообщения составляют 42% всех запросов. На втором месте — проблемы во взаимоотношениях участников спецоперации с родственниками и близкими (16%), на третьем — переживания, связанные с утратой и горем (13%).

Психолог и сертифицированный коуч ICF Светлана Левинская отметила, что сотрудничество духовенства и психологов может быть эффективным. Однако она подчеркнула необходимость разработки четких этических и профессиональных стандартов такого сотрудничества.