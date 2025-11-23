Вратарь Крис Дригер покидает ХК «Трактор» вслед за тренером

Об отставке Криса Дригера сообщили в «Тракторе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вратарь Крис Дригер покидает челябинский ХК «Трактор» вслед за тренером Бенуа Гру. С ним расторгли контракт по желанию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«По соглашению сторон был расторгнут контракт с вратарем Крисом Дригером. За 23 проведенных матча Дригер добился восьми побед, отразив 89,7 % бросков, при этом его коэффициент надежности составил 3,05», — отмечает пресс-служба «Трактора». Дригер уходит вслед за главным тренером Бенуа Гру, который «устал» и решил покинуть команду по семейным обстоятельствам.

Отмечается, что голкипер пополнил ряды «черно-белых» в текущее межсезонье. В команде пожелали вратарю «успехов в дальнейшей карьере».

