В Магнитогорске внедорожник расплющил легковушку с водителем внутри. Видео
Из-за аварии сильно деформировался кузов легковушки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Магнитогорске сотрудники ликвидируют последствия ДТП. Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина. Одного из водителей зажало в салоне, рассказали в ведомстве.
«На проспекте Ленина столкнулись три легковых автомобиля. Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части оперативно обезопасили место ЧП: отключили аккумуляторы транспортных средств, стабилизировали авто и деблокировали одного из водителей», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавшего передали медикам. Спасатели опубликовали видео, на котором запечатлено состояние автомобилей после столкновения. На кадрах видно, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 сильно смял легковушку Daewoo Nexia.
