Из-за аварии сильно деформировался кузов легковушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске сотрудники ликвидируют последствия ДТП. Три автомобиля столкнулись на проспекте Ленина. Одного из водителей зажало в салоне, рассказали в ведомстве.

«На проспекте Ленина столкнулись три легковых автомобиля. Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части оперативно обезопасили место ЧП: отключили аккумуляторы транспортных средств, стабилизировали авто и деблокировали одного из водителей», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавшего передали медикам. Спасатели опубликовали видео, на котором запечатлено состояние автомобилей после столкновения. На кадрах видно, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 сильно смял легковушку Daewoo Nexia.