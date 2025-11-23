В Кузбассе мэр призвал жителей объединиться против снега
В Прокопьевске выпало 254% от месячной нормы снега
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В связи с рекордным количеством выпавших осадков мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников обратился к жителям с призывом принимать участие в расчистке улиц от снега. Его слова передали в СМИ.
«Если вы видите, что можете помочь расчистить проезд, тротуар, подход к подъезду — давайте объединимся», — сказал Максим Шкарабейников. Его слова передает издание VSE42.RU.
В своем обращении глава города отметил, что количество выпавших в ноябре осадков составило 254% от месячной нормы, и такая ситуация стала серьезным испытанием для города. Шкарабейников предложил жителям объединиться и помочь с очисткой проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Мэр подчеркнул, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, и расчистка дорог проводится во всех районах, в том числе в Тыргане. Он заверил, что все заявки горожан будут удовлетворены, и призвал представителей бизнеса также принять участие в уборке, направив для этого технику и сотрудников.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.