В Кузбассе мэр призвал жителей объединиться против снега

В связи с рекордным количеством выпавших осадков мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников обратился к жителям с призывом принимать участие в расчистке улиц от снега. Его слова передали в СМИ.

«Если вы видите, что можете помочь расчистить проезд, тротуар, подход к подъезду — давайте объединимся», — сказал Максим Шкарабейников. Его слова передает издание VSE42.RU.

В своем обращении глава города отметил, что количество выпавших в ноябре осадков составило 254% от месячной нормы, и такая ситуация стала серьезным испытанием для города. Шкарабейников предложил жителям объединиться и помочь с очисткой проездов, тротуаров и подходов к подъездам.

