«Новые люди» подготовили соперницу мэру Орлову: инсайд URA.RU подтвердился

Ирина Виноградова работает в партии с 2020 года. Кроме партийной деятельности, она работает политтехнологом. Руководить реготделением она начала с 2024 года. Полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале. Ранее его кандидатуру на выборы выдвинула «Единая Россия». Как сообщало URA.RU, конкурс по выборам главы Екатеринбурга пройдет по новым правилам. 28 октября был принят закон, по которому выдвигать кандидатуры в мэры могут парламентские партии, прошедшие в Госдуму и заксобрание; ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области»; Общественная палата Свердловской области; Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, а из числа представленных претендентов губернатор минимум двоих выбирает и выдвигает на рассмотрение гордумы.