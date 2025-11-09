Логотип РИА URA.RU
Минобороны раскрыло, где сейчас идут бои в Красноармейске

ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас Красноармейска
09 ноября 2025 в 14:31
В Красноармейске сейчас активные бои проходят в районе Динас, уточнили в Минобороны РФ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские военные в настоящий момент ведут активные боевые действия в микрорайоне Динас Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также бои идут в Центральном районе и на северо-западе города.

Наступление российских военных в Красноармейске продолжается. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях в южных районах Красноармейска и на его подступах, а начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что наиболее ожесточенные бои на фронте СВО в целом сейчас идут именно на красноармейском направлении.

