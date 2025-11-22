В Европе оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Европа сообщила, что готова работать по мирному плану Трампа
Американский план по урегулированию конфликта на Украине может стать базой для дальнейших действий, однако нуждается в доработке. Об этом заявили лидеры Еврокомиссии, Евросовета и части государств.
«Мы полагаем, что данный проект является фундаментом, который необходимо доработать. Мы намерены содействовать достижению стабильного мира в будущем», — говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.
Документ подписали руководители Еврокомиссии и Евросовета, а также главы Франции, Германии, Италии, Испании и Финляндии, а также ряда других стран Европы. В заявлении также подчеркивается значимость определенных элементов, которые могут оказаться ключевыми для установления справедливого и долгосрочного мира.
Ранее США представили мирный план, состоящий из 28 пунктов, который предусматривает уступки со стороны Киева. Однако украинская сторона отвергла этот документ — заместитель постпреда Украины при ООН Христина Гайоивишин заявила, что государство не намерено подписывать предложенный вариант плана.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва официально не получала информации о мирном плане США, однако знает о нем. По его словам, Кремль располагает некоторыми соображениями американской стороны, но на данный момент никаких конкретных обсуждений не ведется.
При этом Россия, как и прежде, сохраняет готовность к мирным переговорам и остается в рамках диалога, который ранее велся между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске. Песков отметил, что Киеву следует принять взвешенное решение и начать переговорный процесс, подчеркнув, что возможности для самостоятельных решений у украинской стороны уменьшаются по мере того, как Россия освобождает свои территории. Также представитель Кремля подчеркнул, что успехи ВС РФна фронте должны побудить президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее приступить к переговорам.
