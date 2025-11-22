В Европе оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Европа сообщила, что готова работать по мирному плану Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Американский план по урегулированию конфликта на Украине может стать базой для дальнейших действий, однако нуждается в доработке. Об этом заявили лидеры Еврокомиссии, Евросовета и части государств.

«Мы полагаем, что данный проект является фундаментом, который необходимо доработать. Мы намерены содействовать достижению стабильного мира в будущем», — говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.

Документ подписали руководители Еврокомиссии и Евросовета, а также главы Франции, Германии, Италии, Испании и Финляндии, а также ряда других стран Европы. В заявлении также подчеркивается значимость определенных элементов, которые могут оказаться ключевыми для установления справедливого и долгосрочного мира.

Продолжение после рекламы

Ранее США представили мирный план, состоящий из 28 пунктов, который предусматривает уступки со стороны Киева. Однако украинская сторона отвергла этот документ — заместитель постпреда Украины при ООН Христина Гайоивишин заявила, что государство не намерено подписывать предложенный вариант плана.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва официально не получала информации о мирном плане США, однако знает о нем. По его словам, Кремль располагает некоторыми соображениями американской стороны, но на данный момент никаких конкретных обсуждений не ведется.