В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Предлагается заверять сделки с недвижимостью у нотариуса
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Депутаты Госдумы предложили ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Среди ключевых инициатив — обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. Информация об этом содержится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
«Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу. Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — сообщает РИА Новости.
Инициатива направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения от мошеннических схем при сделках с недвижимостью. Разработка мер происходит при участии экспертного сообщества.
В 2024 году известная певица Лариса Долина стала жертвой мошеннического обмана. Артистка чуть не потеряла квартиру, расположенную в центральной части Москвы, и понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. В результате судебного разбирательства сделка по продаже недвижимости была признана недействительной, а право собственности на жилье возвращено Ларисе Долиной. Аналогичным образом в России обманывают сотни людей, зачастую пожилых. Из-за этого механизм, по которому действуют злоумышленники, начали называть «схемой Долиной».
