В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Предлагается заверять сделки с недвижимостью у нотариуса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Госдумы предложили ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Среди ключевых инициатив — обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. Информация об этом содержится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

«Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу. Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным», — сообщает РИА Новости.

Инициатива направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения от мошеннических схем при сделках с недвижимостью. Разработка мер происходит при участии экспертного сообщества.

