Евросоюз хочет предложить России вернуться в «Большую восьмерку» (G8). Инициатива следует из европейской версии «мирного плана» по решению украинского кризиса. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

На совещании Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что предложенный мирный план США на Украине может стать основой для достижения окончательного мирного урегулирования. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Киева должно определиться и приступить к переговорному процессу. Он отметил, что в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ возможности для самостоятельного принятия решений украинским руководством сокращаются.