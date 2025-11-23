Reuters: ЕС в мирном плане по Украине хочет предложить России вернуться в G8
Вернуться России в G8 ранее предлагали США
Евросоюз хочет предложить России вернуться в «Большую восьмерку» (G8). Инициатива следует из европейской версии «мирного плана» по решению украинского кризиса. Об этом сообщает международное агентство Reuters.
«Россию пригласят вернуться в „Группу восьми“, — сообщает агентство. Их слова цитирует РИА Новости.
На совещании Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что предложенный мирный план США на Украине может стать основой для достижения окончательного мирного урегулирования. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Киева должно определиться и приступить к переговорному процессу. Он отметил, что в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ возможности для самостоятельного принятия решений украинским руководством сокращаются.
