Пьяная челябинка сорвала концерт известного стендап-комика

Инцидент произошел во время записи концерта комика

В челябинском клубе во время съемок концерта комика Дмитрия Орлова произошла потасовка. Одна из посетительниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала выступлению артиста. Чтобы успокоить женщину, организаторам пришлось вызвать ЧОП.

«Ребят, прямо сейчас мы снимаем мой второй сольный концерт. И прямо сейчас женщина что-то перепила, дерется со всеми, не хочет уходить. Я не могу продолжить свой концерт. Вот новости с полей вам», — записал видео-обращение к подписчикам в своем telegram-канале Дмитрий Орлов.

Охранник просил женщину покинуть помещение, но на уговоры она не поддавалась. После того как ей вновь предложили выйти, перешла на повышенные тона и толкнула охранника. После этого посетительницу все же вывели из зала. Происходящее записали очевидцы на видео, которое комик опубликовал в своем сообществе. Также он подробно описал инцидент. Орлов отметил, что выступление все же состоялось и поблагодарил земляков за терпение.

