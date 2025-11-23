Белый дом: Украина согласилась с новым мирным планом на встрече в Женеве

Украина согласилась с новым мирным планом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

На встрече в Женеве представители Украины заявили, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны и предусматривает надежные механизмы для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Белом доме.

«Украинские представители заявили, что на основании представленных уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины. Они предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения безопасности страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Белого дома.