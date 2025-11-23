Белый дом: Украина согласилась с новым мирным планом на встрече в Женеве
Украина согласилась с новым мирным планом
Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
На встрече в Женеве представители Украины заявили, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны и предусматривает надежные механизмы для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Белом доме.
«Украинские представители заявили, что на основании представленных уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины. Они предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения безопасности страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Белого дома.
На совещании Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что предложенный мирный план США на Украине может стать основой для достижения окончательного мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Киева должно приступить к переговорному процессу. Он отметил, что в результате наступательных действий Вооруженных Сил РФ возможности для самостоятельного принятия решений украинским руководством сокращаются.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.