В Челябинской области подорожали яйца

В Челябинской области выросли цены на яйца. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, производители перенесли на конечную стоимость свои затраты на корма, ветпрепараты и зарплату. Рост достиг 8,82%.

«В продовольственном секторе подорожали куриные яйца. Также повысились цены на тепличные овощи: помидоры, огурцы и перец», — заявили в Банке России.

В региональном отделении финрегулятора пояснили, что расходы на выращивание овощей в тепличных условиях традиционно выше, чем в открытом грунте. Дополнительное давление на себестоимость продукции оказал рост затрат аграриев на отопление и электроэнергию. При этом цена яиц с начала года снизилась на 14,59%. Это произошло потому, что с января по июль этот продукт дешевел.

Общая годовая инфляция в регионе по итогам октября достигла 7,4%. В месячном выражении, по сравнению с сентябрем, цены выросли на 0,7%. Наибольший рост показали продукты питания и промтовары, в то время как услуги, напротив, подешевели.

Среди непродовольственных товаров на Южном Урале подорожала одежда из трикотажа, что также связано с переносом производителями затрат на сырье и логистику в конечные цены. Одновременно с этим наблюдалось снижение стоимости бытовой техники, электроники и туристических путевок, чему способствовало укрепление рубля.