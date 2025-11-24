В Челябинской области избран последний из 723 депутатов
Выборная кампания 2025 года в Челябинской области завершена
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
Политблок правительства и руководство ЕР купировали скандал в Чебаркуле, где после изгнания из партии спикера горсобрания Сергея Баландина сорвались выборы в округе №19. Последний депутат из тех, которых предстояло избрать в Челябинской области в 2025 году, обрел мандат.
«В прошедшее воскресенье победила исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Екатерина Худякова. Явка на выборах составила 32%», — сообщили URA.RU в собрании Чебаркуля. На этом выборная кампания 2025 года, в которой разыгрывались 723 мандата муниципального и областного уровня, завершилась.
Выборы на избирательном округе № 19 не состоялись в период с 12 по 14 сентября. Это был единственный случай в регионе, когда с выборов были сняты все кандидаты. Кандидатуру Николая Баландина на выборы выдвигала партия «Единая Россия». Однако партия отозвала кандидатуру Баландина и исключила его из своих рядов в связи с утратой доверия.
Материал из сюжета:Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!