В Челябинской области избран последний из 723 депутатов

Политблок правительства и руководство ЕР купировали скандал в Чебаркуле, где после изгнания из партии спикера горсобрания Сергея Баландина сорвались выборы в округе №19. Последний депутат из тех, которых предстояло избрать в Челябинской области в 2025 году, обрел мандат.

«В прошедшее воскресенье победила исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Екатерина Худякова. Явка на выборах составила 32%», — сообщили URA.RU в собрании Чебаркуля. На этом выборная кампания 2025 года, в которой разыгрывались 723 мандата муниципального и областного уровня, завершилась.