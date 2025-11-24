«Рассекречивали документы и делали ложки»: как в 90-е Долинин спасал завод ядерных снарядов в Трехгорном

Долинину пришлось спасать завод в период разрухи Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU

Каждый из руководителей ФГУП «Приборостроительный завод имени Володина» в Трехгорном (ранее Златоуст-36) Челябинской области нес на плечах свой груз ответственности: один руководитель строил в короткие сроки засекреченный завод в лесах тайги, другой — развивал инфраструктуру. На долю Александра Васильевича Долинина выпала разруха и перестройка, а главной задачей стало сохранение предприятия, сотрудников и инфраструктуры. Как выжил завод атомной отрасли России в лихие 1990-е — в материале на URA.RU.

«Дураки ругаются, умные договариваются»

История ПСЗ началась с 24 января 1952 года. Основной вид деятельности предприятия — производство ядерных боеприпасов. 70 лет назад завод создавался для их серийного производства. Первый директор Константин Володин должен был в кратчайшие сроки построить стратегический завод в лесах тайги.

Московская делегация в цехах завода в Трехгорном Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU









В 1963 году на смену ему пришел Леонид Петухов, от которого требовалось расширять номенклатурный список выпускаемых изделий. Третий директор Александр Потапов развивал социальные направления. В «Брежневскую эпоху» во всем Советском союзе был застой, а в закрытых городах Челябинской области — расцвет и соревнование, кто быстрее и лучше построит тот или иной объект социальной инфраструктуры.

Продолжение после рекламы

Александру Долинину, который руководил заводом с февраля 1987 года по ноябрь 2003 года, достался, пожалуй, самый сложный период, отметил в разговоре с URA.RU фотограф Александр Еремин, работавший на заводе с 1974 года, ныне член Совета ветеранов ПСЗ. «Стояла задача не только сохранить завод, но и его социальную инфраструктуру. Удивительно, но в этот период ни один работник не был уволен по сокращению. Люди уходили в бизнес и коммерцию сами, но почти все потом возвращались», — рассказал Александр Еремин.

В 1990-е Долинин принял решение использовать ионно-плазменную установку, которую в 1979 году ПСЗ приобрел первым в СССР, для выпуска гражданской продукции, воспоминает замдиректора про внешнеэкономической деятельности Сергей Ипатов в книге «Созидатель», посвященной Потапову. «На заводе был создан участок, где изготавливались миллионы столовых приборов и других товаров народного потребления, которые пользовались спросом на рынке и позволили предприятию выжить», — рассказывал Сергей Ипатов.

Вот такие водные мотоциклы делали на заводе в 90-е годы Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





В те годы на ПСЗ в целом приняли решение нарастить выпуск гражданской продукции. Кроме столовых приборов делали пластиковые ванные с джакузи и массажем, в основном для медицинских нужд. Выпускали корпусы квадроциклов и автоприцепы.

В 1990-х годы по инициативе Долинина часть средств от финансирования госзаказа решили направить на реконструкцию производства и модернизацию оборудования. Тогда были разработаны программы, в рамках который удалось купить и внедрить в эксплуатацию более 200 единиц нового отечественного и импортного оборудования, аппаратуры и приборов.

Освоили технологию покрытия металла нитритом титана, и ПСЗ стал одним из ведущих поставщиков кровельных материалов для куполов храмов, отмечал Ипатов. «В те годы как раз началось духовное возрождение России, массово восстанавливались храмы. Купола для многих из них делали на заводе в Трехгорном», — добавил он. Особая гордость — Храм-на-Крови в Екатеринбурге и Храм Христа Спасителя в Москве. Тогда мэр Москвы Юрий Лужков лично прилетал в Трехгорный, чтобы обсудить детали большого контракта.

Юрий Лужков во время визита в Трехгорный, где обсуждался крупный заказ для Храма Христа Спасителя Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Важную роль в те годы сыграл симбиоз руководства ПСЗ и городских властей, считает Александр Еремин. Долинин смог объединить вокруг себя команду людей, чтобы сообща спасать завод. Он всегда считал, что дураки ругаются, а умные договариваются.

«Мэром Трехгорного тогда был Николай Лубенец, который создал „Ассоциацию ЗАТО“ (закрытых городов — прим. URA.RU). Он отстаивал интересы завода, устраивал пикеты в Москве, чтобы привлечь внимание властей к финансовым проблемам предприятий отрасли. Долинин смог создать сильную команду, и это огромный плюс», — отмечает собеседник агентства.

Продолжение после рекламы

«Пришлось рассекретить документы»

Долинину удалось сохранить не только завод, но и частично его социальную инфраструктуру. Самое ценное — детский санаторий в Крыму. Но для этого потребовалось рассекретить некоторые документы.

Детский сад в Крыму «Рябинка» Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Трехгорный — единственный в Челябинской области закрытый город, который имеет в Крыму на берегу Черного моря свой собственный детский санаторий «Рябинка». Инициатором строительства был третий директор Александр Потапов. История гласит, что для строительства здания в Евпатории пришлось засыпать болото глубиной почти 15 метров.

Санаторий чаще называли детским садом — 300 дошкольников ездили бесплатно отдыхать на берег моря минимум на месяц. Дело в том, что Трехгорный расположен на территории с самой большой в регионе облачностью. Место выбиралось для того, чтобы завод не был виден со спутника. Но растущим детям серьезно недоставало солнца, тогда для них и построили этот детский сад.

После развала Советского союза «Рябинка» оказалась на территории чужого государства. И Украина начала заявлять на санаторий права, рассказал URA.RU директор по кадрам и социальным вопросам (с 1992 по 2010 годы) Борис Скосырев. «Они говорили так: „Если санаторий построен на бюджетные деньги Советского союза, то мы имеем в нем свою долю, так как тоже вкладывали в общий бюджет страны. Если санаторий построен на деньги от прибыли завода, то предоставьте нам соответствующие документы“, — рассказал Борис Скосырев. Так несколько здравниц Украина смогла отвоевать.

В музее ПСЗ уже после выхода на пенсию Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Все строящиеся объекты завода, как оно и требуется, были включены в общий титульный список. На одном листе вместе с «Рябинкой» была прописана информация о строительстве секретных цехов. Пришлось рассекретить часть документов, предоставить их в Фонд имущества Украины, чтоб не отдать санаторий. Битва длилась два года. Сейчас «Рябинка» до сих пор принадлежит заводу. Сотрудники вместе с детьми имеют скидку на отдых в санатории.

Мягкий, добрый, но отстоял ПСЗ

Долинин был человеком мягким и добрым, говорит Александр Еремин. «Мягкость характера и умение не рубит с плеча, на удивление, помогли отстоять предприятие», — отмечает собеседник.

Долинин был участником соревнований по лыжным гонкам Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Его слова подтверждает Фаина Елховская, работавшая в то время старшим редактором радио. Долинин находил тактичные формулировки и умел успокоить людей, вовремя не получавших зарплату, цитирует слова Фаины Елховской пресс-служба ПСЗ.

«Люди ждали выступление директора на радио. Когда он некоторое время не появлялся в эфире, заводчане звонили и требовали, чтобы Долинин вышел на связь с народом. В силу своего деликатного характера он никогда не говорил напрямую о том, что нам, например, отказали в выплате положенных денег. Но умел успокоить и вселить надежду в людей», — вспоминает она.

Продолжение после рекламы

С ее слов, многие считали, что на месте Долинина должен был находиться такой деятель, как Борис Ельцин: командир с саблей наперевес. «Но Долинин входил в положение каждого. Он приходил на Совет трудового коллектива, зажимал голову руками и говорил: „Велено две тысячи человек сократить. Куда же я их дену?!“ Если бы на его месте был более жесткий руководитель, неизвестно, что бы с нашим заводом вообще стало», — полагает Фаина Елховская.

После Долинина

Слева направо: Александр Долинин, губернатор Петр Сумин, глава Трехгорного Николай Лубенец Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Долинин сумел сохранить основной кадровый состав специалистов завода и в 2003 году передать Александру Попову здоровое и крепкое предприятие, считал профессиональный военный и автор нескольких сборников Лев Николяй. Уже после выхода на пенсию Долинин всегда активно интересовался жизнью города, развитием и достижениями завода. Умер 15 января 2017 года на 79-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

«Лихие 90-е» отложились на состоянии здоровья Александра Васильевича, писал после смерти Долинина Николай Лубенец. «В эти годы было все: и ночные поездки в аэропорт, и утренние вылеты в Москву, а вечером обратно, и ночная дорога домой, а утром уже на работе. Иногда и по два раза в неделю. Надо было решать вопросы финансирования и заработной платы, и бесконечные бартеры и взаимозачеты. Величайшая самоотдача генерального директора», — отмечал Николай Лубенец. При этом никто не снимал с него роль отца троих сыновей. Помимо управления заводом, нужно было активно вкладываться в воспитание мальчиков.

Долинин сделал все для того, чтобы завод работал дальше Фото: Предоставлено URA.RU Александром Ереминым © URA.RU





Каждый год 10 сентября, в день рождения четвертого гендиректора ПСЗ Долинина, руководство и ветераны завода возлагают цветы к его могиле. Вспоминают его жизнь и трудовой путь в непростые годы перестройки.