Челябинка пыталась провезти в Россию холодное оружие из Турции

В аэропорту Челябинска у пассажирки рейса из Антальи (Турция) сотрудники таможенного поста изъяли кастет. Холодное оружие женщина везла в ручной клади как сувенир, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Изъятый кастет входит в перечень товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС. При выборе сувениров за рубежом следует заранее изучать таможенные правила перемещения товаров для личного пользования, чтобы избежать ситуаций с изъятием и штрафами», — отметил начальник поста аэропорта Александр Гордеев.