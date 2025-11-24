Логотип РИА URA.RU
В Челябинске задержана этническая ОПГ, похищавшая выплаты у участников СВО. Видео

24 ноября 2025 в 10:43
Участники ОПГ были задержаны

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области сотрудниками региональной и свердловской полиции и ФСБ задержана этническая ОПГ, специализировавшая на хищении выплат у участников СВО. Как сообщила URA.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, семерых фигурантов заключили под стражу.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат. В том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — сообщила Волк.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении задержанных возбуждено уголовно дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Семеро фигурантов заключены под стражу.

«По адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», — отметила Волк.

