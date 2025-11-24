В Челябинске матерей участников СВО поздравят с праздником
В Челябинске пройдут праздничные концерты (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинске в честь Дня матери пройдет 14 праздничных мероприятий, на которые приглашены мамы участников спецоперации. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного заседания мэрии.
«В рамках праздничных мероприятий в районах Челябинска будет организовано поздравление матерей участников спецоперации, погибших во время исполнения воинского долга, а также матерей ветеранов боевых действий. Всего ко дню матери в Челябинске проведут 14 мероприятий», — сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
День матери является международным праздником. В России по указу Правительства с 1998 года он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот день приходится на 30 ноября. Этот праздник учреждён для поддержки традиций, укрепления семейных устоев и повышения социальной значимости материнства.
В России символом Дня матери является незабудка. Этот небольшой цветок олицетворяет постоянство, преданность, нежность и бескорыстную любовь — те качества, которыми наполнены материнские сердца. Еще одним атрибутом праздника стали изображения плюшевых медведей, держащих в лапках незабудку.
В честь женского праздника в Челябинске организована разнообразная программа мероприятий: состоится концерт, пройдут девичник, творческие мастер-классы, психологические практикумы и кулинарные занятия. Матери смогут посетить концерт с исполнением песен Валентины Толкуновой, а дети получат возможность изготовить подарки самостоятельно. Открытки, рисунки, панно в технике декупаж и тортики буду посвящены предстоящему празднику.
