В Екатеринбурге ушел из жизни режиссер театра
Подробности о дате и месте прощания с режиссером сообщат дополнительно
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Екатеринбурге скончался режиссер и основатель независимого театра «ТУТ» Дмитрий Неустроев. Об этом в соцсетях сообщили представители культурного учреждения.
«С невыносимой болью в сердце мы должны сообщить об уходе одного из основателей нашего театра, режиссера, просто отзывчивого и доброго человека Дмитрия Неустроева. Подробности о дате и месте прощания сообщим дополнительно. Сил всем тем, кто знал и любил Дмитрия», — говорится в посте.
Дмитрий Неустроев родился в Москве, там же окончил педагогический университет и аспирантуру по специальности «русская литература», являлся кандидатом филологических наук. С 2002 по 2016 год он работал в Российском государственном архиве литературы и искусства, а с 2017 года стал хранителем архивных фондов Президентского центра Б. Н. Ельцина.
В 2019–2023 годах был режиссером и директором независимого театра «ТУТ», проводил читки пьес современных уральских драматургов в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина и на книжном фестивале «Красная строка». Также он известен как создатель и научный редактор международного сборника научных статей «Лесковиана», составитель и научный редактор книги воспоминаний советского поэта Е. А. Долматовского «Очевидец». В качестве актера он участвовал в массовых сценах фильмов «Последняя „Милая Болгария“» режиссера Алексея Федорченко и «Второе солнце» Рината Ташимова.
