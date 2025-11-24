В Екатеринбурге ушел из жизни режиссер театра

Подробности о дате и месте прощания с режиссером сообщат дополнительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге скончался режиссер и основатель независимого театра «ТУТ» Дмитрий Неустроев. Об этом в соцсетях сообщили представители культурного учреждения.

«С невыносимой болью в сердце мы должны сообщить об уходе одного из основателей нашего театра, режиссера, просто отзывчивого и доброго человека Дмитрия Неустроева. Подробности о дате и месте прощания сообщим дополнительно. Сил всем тем, кто знал и любил Дмитрия», — говорится в посте.

Дмитрий Неустроев родился в Москве, там же окончил педагогический университет и аспирантуру по специальности «русская литература», являлся кандидатом филологических наук. С 2002 по 2016 год он работал в Российском государственном архиве литературы и искусства, а с 2017 года стал хранителем архивных фондов Президентского центра Б. Н. Ельцина.

