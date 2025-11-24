Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Топ дорогих вакансий ноября в Свердловской области: кому готовы платить 200 тысяч

Свердловчан зовут работать сварщиками за 200 тысяч рублей
24 ноября 2025 в 10:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В регионе сварщикам предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей

В регионе сварщикам предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области составлен рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий. В числе предложений с высоким уровнем дохода — вакансии для инженеров и специалистов в области сварочных работ, где заработная плата может достигать 200 000 рублей. 

Анализ рынка труда показал, что работодатели в промышленном секторе готовы платить высокие зарплаты квалифицированным специалистам. «Среди лидеров по уровню дохода — инженерные позиции и специалисты по сварочным работам», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зарплаты.ру». Например, компания ищет инженера-конструктора для разработки приборов в области научного и медицинского приборостроения с зарплатой до 200 000 рублей. Также предлагаются вакансии инженера ПТО и сварщика MIG/MAG с аналогичным уровнем дохода.

В числе других высокооплачиваемых вакансий — работа монтажником вышек сотовой связи (120 000–200 000 рублей), переводчиком китайского языка (150 000 рублей), формовщиком вареного риса (130 000–180 000 рублей) и оператором станков с ЧПУ (100 000–180 000 рублей).

Продолжение после рекламы

Работодатели предлагают не только высокий доход, но и дополнительные льготы: помощь с проживанием, компенсацию проезда, ДМС, спецодежду и другие бонусы. Даже для позиций, не требующих опыта работы, компании предлагают доход выше среднего по региону.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал