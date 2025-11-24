Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржец рухнул в судорогах в суде. Видео

В Екатеринбурге судебные приставы спасли мужчину, упавшего в судорогах
24 ноября 2025 в 10:12
Мужчину госпитализировали из здания суда

Мужчину госпитализировали из здания суда

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина упал в судорогах и разбил голову в здании районных судов на Малышева, 2Б. На помощь ему пришли судебные приставы, которые заметили горожанина по камерам видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николай Кузнецов и Максим Воробьев оказали пострадавшему доврачебную помощь: перевели в боковое устойчивое положение, голову зафиксировали, убедились, что ничего не препятствует дыханию, наложили повязку», — говорится в сообщении. После мужчине вызвали скорую помощь и следили за его состоянием до ее прибытия. Екатеринбуржца позже госпитализировали.

