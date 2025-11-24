Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области борются с последствиями снегопада

На уборку дорог в Свердловской области более 200 машин
24 ноября 2025 в 10:40
В случае продолжения снегопадов и обледенения участков группировки дорожной техники будут усилены

Фото: Илья Московец © URA.RU

За последние сутки на уборку свердловских дорог вышло более 200 единиц техники. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В настоящее время в ряде территорий Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. За минувшие сутки на борьбу с зимней скользкостью на региональные дороги вышло 214 единиц техники: 186 комбинированных дорожных машин, 14 автомобилей с отвалом, 8 автогрейдеров, 6 единиц другой техники», — поделились в ДИП. Также за сутки на дороги высыпали 4880 тонн противогололедных материалов.

Управление автомобильных дорог региона направило 10 предписаний подрядным организациям с требованием устранить недочеты в обслуживании отдельных участков. Также ведется круглосуточное наблюдение за погодой и состоянием дорог. 

Снег завалил Свердловскую область 22 ноября. На многих трассах образовались пробки, а на улицы вышла снегоуборочная техника. О том, как регион встречал начало зимы — в материале URA.RU.

Фото: департамента информационной политики Свердловской области

