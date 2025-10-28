Экс-замминистру обороны Павлу Попову продлили арест

Дело экс-замглавы Минобороны РФ Попова военный суд начнет рассматривать по существу через две недели Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову продлили арест еще на шесть месяцев по делу о крупной коррупции. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщили журналисты со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Сагача. Дело по существу начнут рассматривать 11 ноября.

"Судебное заседание по назначено на 11 ноября", — сказал адвокат. Его слова передает РИА "Новости". Ранее в закрытом режиме прошло предварительное слушание по делу.

По версии следственного комитета, с 2022 по 2024 года Попов, курировавший инновационное развитие Минобороны, вместе с замначальником главного управления ведомства Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым вносил ложные сведения в акты о выполнении строительных работ в парке. Следователи считают, что фигуранты дела похитили десятки миллионов рублей, незаконно оформляя завершенные объекты и совершая фиктивные закупки. Кроме того, в период с 2014 по 2024 год, уточняют в СК, Попов получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» за общее покровительство фирмы при реализации крупных подрядов на строительстве военных объектов.

Продолжение после рекламы

В ходе обыска недвижимости обвиняемого, силовики изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы без лицензии. Также установлено, что в 2020–2024 годах Попов организовал незаконное трудоустройство и фиктивные освобождения от службы сотрудников парка «Патриот», что привело к ущербу для государства свыше восьми миллионов рублей.