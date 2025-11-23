Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Пермь прилетят два рейса с опозданием

Рейсы из Шарм-Эль-Шейха и Новосибирска прилетят с задержкой
23 ноября 2025 в 16:46
В аэропорт «Большое Савино» прилетят два рейса с опозданием

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермь не прибудут вовремя два рейса — из Шарм-Эль-Шейха и Новосибирска. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

На онлайн-табло аэропорта видно, что время прибытия самолета из Шарм-Эль-Шейха перенесено с 15:35 на 16:41, а рейса из Новосибирска — с 16:40 на 17:04. Задержка рейсов может быть связана с погодными условиями и техническими причинами.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации о рейсах и учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок. Задержки в аэропорту не являются единичным случаем. Ранее борт из Шарм-Эль-Шейха прилетал в Пермь с шестичасовой задержкой. Тогда корректировка расписания могла быть связана с временными ограничениями в аэропортах России.

