В Пермь прилетят два рейса с опозданием

В Пермь не прибудут вовремя два рейса — из Шарм-Эль-Шейха и Новосибирска. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

На онлайн-табло аэропорта видно, что время прибытия самолета из Шарм-Эль-Шейха перенесено с 15:35 на 16:41, а рейса из Новосибирска — с 16:40 на 17:04. Задержка рейсов может быть связана с погодными условиями и техническими причинами.