В Перми расселили около пятисот аварийных домов

В Перми за шесть лет расселили 489 аварийных домов. Об этом сообщает издание Business Class.

«... с 2019 по 2025 год в Перми были расселены 489 домов, а новое жилье получили около 12 тысяч жителей города», — сказано в сообщении. Отмечается, что общий объем финансирования составил порядка десяти миллиардов рублей.