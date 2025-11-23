Логотип РИА URA.RU
Общество

В Перми расселили около пятисот аварийных домов

За шесть лет в Перми расселили 489 аварийных домов
23 ноября 2025 в 20:27
В Перми новое жилье получили около 12 тысяч жителей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми за шесть лет расселили 489 аварийных домов. Об этом сообщает издание Business Class.

«... с 2019 по 2025 год в Перми были расселены 489 домов, а новое жилье получили около 12 тысяч жителей города», — сказано в сообщении. Отмечается, что общий объем финансирования составил порядка десяти миллиардов рублей.

В сообщении добавили, что на продолжение программы расселения в этом году выделено дополнительно более двух миллиардов рублей. До 2031 года в регионе будет действовать новая адресная программа. Сейчас 117 из 144 запланированных к сносу в 2025 году аварийных домов уже демонтированы.

