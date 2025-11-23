В Перми расселили около пятисот аварийных домов
В Перми новое жилье получили около 12 тысяч жителей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми за шесть лет расселили 489 аварийных домов. Об этом сообщает издание Business Class.
«... с 2019 по 2025 год в Перми были расселены 489 домов, а новое жилье получили около 12 тысяч жителей города», — сказано в сообщении. Отмечается, что общий объем финансирования составил порядка десяти миллиардов рублей.
В сообщении добавили, что на продолжение программы расселения в этом году выделено дополнительно более двух миллиардов рублей. До 2031 года в регионе будет действовать новая адресная программа. Сейчас 117 из 144 запланированных к сносу в 2025 году аварийных домов уже демонтированы.
