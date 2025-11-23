Логотип РИА URA.RU
В Перми пройдет автопарад Дедов Морозов и Снегурочек

23 ноября 2025 в 15:02
Автопарад будет посвящен поддержке болеющему подростку Лене Пастухову

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми 30 ноября пройдет новогодний автопарад Дедов Морозов и Снегурочек в поддержку тяжелобольного подростка. Об этом сообщает благотворительный фонд «Дедморозим».

«... мероприятие будет посвящено поддержке 15-летнего Лени Пастухова. Подросток живет со спинальной мышечной атрофией — генетическим заболеванием, постепенно ослабляющим мышцы», — сказано в сообщении. Отмечается, что автопарад поможет собрать средства для операции подростку.

К мероприятию уже присоединились волонтеры из приюта для животных «Матроскин» и участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Впереди колонны будет ехать футуристичный электропикап, оформленный в киберпанк-стиле. Принять участие в автопараде может любой автолюбитель — для этого нужно пройти предварительную регистрацию, участие бесплатное. 

