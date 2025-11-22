Украинские военные сдались в плен под натиском ВС РФ в Ровном
Бойцы ВСУ сдались сложили оружие при зачистке российскими бойцами одного из сел
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Трое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен при зачистке силами ВС РФ села Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен», — написали в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что это произошло во время зачистки Ровного силами группировки войск «Центр».
Российские военные успешно зачищают Ровное и продолжают ликвидировать подразделения ВСУ в Красноармейске. Также ВС РФ они отразили шесть украинских атак из окрестностей населенного пункта Гришино — те пытались прорваться к формированиям ВСУ, окруженным российскими силами в районе города.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что военнослужащие Украины должны иметь возможность сложить оружие, поскольку они находятся в сложных условиях, пишет RT. Путин отмечал, что пожелавшим сдаться в плен бойцам ВСУ стреляют в спину, их атакуют собственные дроны. При этом, по его словам, власти киевского режима не думают ни о судьбе страны, ни тем более о судьбе офицеров или простых солдат.
«В целях минимизации напрасных жертв прошу принять исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, которые пожелают это сделать», — говорил российский президент, его слова передает 360.ru. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что эти условия созданы.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
