Трое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен при зачистке силами ВС РФ села Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен», — написали в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что это произошло во время зачистки Ровного силами группировки войск «Центр».

Российские военные успешно зачищают Ровное и продолжают ликвидировать подразделения ВСУ в Красноармейске. Также ВС РФ они отразили шесть украинских атак из окрестностей населенного пункта Гришино — те пытались прорваться к формированиям ВСУ, окруженным российскими силами в районе города.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что военнослужащие Украины должны иметь возможность сложить оружие, поскольку они находятся в сложных условиях, пишет RT. Путин отмечал, что пожелавшим сдаться в плен бойцам ВСУ стреляют в спину, их атакуют собственные дроны. При этом, по его словам, власти киевского режима не думают ни о судьбе страны, ни тем более о судьбе офицеров или простых солдат.