«А ваша есть в списке?»: в Челябинске назвали УК, которые проигнорировали просьбу выйти на борьбу с гололедом

Власти Челябинска озвучили список управляющих компаний (УК), которые проигнорировали поручение выйти в выходные на борьбу с ледяным дождем. Информация об этом прозвучала после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Были управляющие компании, которые никак не отреагировали на призыв вывезти в выходной день дворника и провести обработку противогололедными материалами. Это ДЭЗ Калининского района, УК „Созвездие“, „Мой дом — Урал“, „Строитель 97“, „Доверие“, а также ряд небольших компаний», — сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов во время пресс-подхода по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Сегодня на городском оперативном штабе у представителей данных УК поинтересуются о причинах невыхода дворников на работу. А также затребуют информацию о графике работы в непростых погодных условиях, в том числе и в выходные дни, добавил Астахов. Власти Челябинска планируют обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), чтобы совместно рассмотреть варианты либо наложения штрафных санкций, либо применения других мер воздействия на эти УК.

