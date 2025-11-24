Логотип РИА URA.RU
Челябинцы оставили более 250 жалоб в чат-боте на припаркованные на газоне машины

24 ноября 2025 в 11:12
Камера фиксирует припаркованные с нарушениями машины

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Челябинска только за неделю оставили более 250 сообщений в чат-боте на припаркованные на газоне машины. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 452 тысячи рублей, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. 

«В чат-бот по парковке на газоне поступило 260 сообщений. Нарушители оштрафовали на сумму 452 тысячи рублей, в бюджет взыскано 160 тысяч рублей», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Новый бот, с помощью которого можно пожаловаться на припаркованные на газонах машины, заработал в Челябинске неделю назад. С помощью него жители города могут рассказать про нарушителей, которые паркуются на газонах, отметил Агеев. Присылать адреса и фото можно через бот: @blago_gazon_bot.

В Челябинске автомобиль, оснащенный комплексом «Дозор-МЗ», ездит по установленному маршруту, а камера при этом фиксирует случаи парковки на газонах. Всего в маршруте следования автомобиля указано более 400 адресов. Новые локации также продолжают добавлять. 

Далее система автоматически формирует карточку и отправляет ее в Госавтоинспекцию, где водителю выписывают штраф. Размер штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей. Систему запустили с целью наведения порядка во дворах, отметил ранее глава Челябинска Алексей Лошкин. «Нужно акцентировать внимание водителей, что такая система в Челябинске заработала. Нужно наводить во всех дворах порядок с парковкой», — добавил мэр.

