Челябинцы оставили более 250 жалоб в чат-боте на припаркованные на газоне машины
Камера фиксирует припаркованные с нарушениями машины
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Челябинска только за неделю оставили более 250 сообщений в чат-боте на припаркованные на газоне машины. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 452 тысячи рублей, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«В чат-бот по парковке на газоне поступило 260 сообщений. Нарушители оштрафовали на сумму 452 тысячи рублей, в бюджет взыскано 160 тысяч рублей», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Новый бот, с помощью которого можно пожаловаться на припаркованные на газонах машины, заработал в Челябинске неделю назад. С помощью него жители города могут рассказать про нарушителей, которые паркуются на газонах, отметил Агеев. Присылать адреса и фото можно через бот: @blago_gazon_bot.
В Челябинске автомобиль, оснащенный комплексом «Дозор-МЗ», ездит по установленному маршруту, а камера при этом фиксирует случаи парковки на газонах. Всего в маршруте следования автомобиля указано более 400 адресов. Новые локации также продолжают добавлять.
Далее система автоматически формирует карточку и отправляет ее в Госавтоинспекцию, где водителю выписывают штраф. Размер штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей. Систему запустили с целью наведения порядка во дворах, отметил ранее глава Челябинска Алексей Лошкин. «Нужно акцентировать внимание водителей, что такая система в Челябинске заработала. Нужно наводить во всех дворах порядок с парковкой», — добавил мэр.
