Чемпионат Европы по тхэквондо проходил 22-23 ноября в Швейцарии (архивное фото)

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Буревестник», тхэквондистка Маргарита Близнякова из Челябинска стала чемпионкой Европы в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.