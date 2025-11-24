В Челябинске создадут чат-бот для борьбы с незаконной рекламой наркошопов
Информацию о месте размещения незаконной рекламы можно будет отправить в специальный чат
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинске создадут специальный чат-бот, куда можно будет отправить адрес размещения незаконной рекламы наркошопа. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В ближайшее время мы создадим чат-бот, сейчас его прорабатываем. Это позволит оперативно выявлять местонахождение подобных надписей и принимать меры к их ликвидации», — отметил Лошкин.
Глава города уточнил, что в Челябинске, к сожалению, рекламные надписи с координатами наркошопов появляются очень часто. Несмотря на то, что ответственные лица продолжают находить и удалять подобную рекламу, надписи наносятся вновь. Большую помочь в борьбе с этим явлением могут оказать сами жители, отправляя адрес свеженанесенной рекламы в специальный чат.
«Закрашивание надписей — только лишь часть работы, которая ведется по уже случившемуся факту. Для того, чтобы предотвратить нанесение рекламы, мы проводим целый комплекс мероприятий совместно с правоохранительными органами, ищем лиц, вовлеченных в эту работу. Нам будет очень полезна информация от жителей города о новых местах появления таких надписей», — добавил Лошкин.
В Челябинске активизировали борьбу с распространением незаконной рекламы наркошопов. Ранее Лошкин дал поручение не ограничиваться устранением надписей на зданиях, а принять более комплексные меры. Горожанам, в том числе детям, начали рассказывать о том, как наркотики ломают жизни, а также о последствиях не только употребления, но и распространения. В рамках этой кампании в общественном транспорте Челябинска — автобусах и троллейбусах — запустили тематические видеоролики. Кроме того, организована аналогичная работа в образовательных учреждениях.
