Под Челябинском рабочего засыпало землей при установке колец в колодце

В поселке Полетаево по Челябинском рабочего, который устанавливал кольца в колодце, засыпало грунтом. Его удалось откопать и передать сотрудникам скорой помощи, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Во время установки колец в колодце рабочего засыпало грунтом по пояс. Мужчина находился в сознании, и до прибытия аварийно-спасательной группы его успели откопать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Поисково-спасательный отряд областной службы совместно с сотрудниками пожарной части №112 погрузили пострадавшего на носилки. Для поднятия его на поверхность был использован манипулятор. После пострадавшего передали медикам.

