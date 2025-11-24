Под Челябинском рабочего засыпало землей при установке колец в колодце
рабочего завалило грунтом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В поселке Полетаево по Челябинском рабочего, который устанавливал кольца в колодце, засыпало грунтом. Его удалось откопать и передать сотрудникам скорой помощи, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Во время установки колец в колодце рабочего засыпало грунтом по пояс. Мужчина находился в сознании, и до прибытия аварийно-спасательной группы его успели откопать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
Поисково-спасательный отряд областной службы совместно с сотрудниками пожарной части №112 погрузили пострадавшего на носилки. Для поднятия его на поверхность был использован манипулятор. После пострадавшего передали медикам.
«Выполнять такие виды работ в одиночку крайне опасно. Всегда необходимо работать в паре и соблюдать меры безопасности», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!