Происшествия

В Пермском крае при загадочных обстоятельствах погиб 15-летний подросток

Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в Пермском крае
21 ноября 2025 в 16:12
В причинах гибели юного пермяка разбираются следователи

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае 15-летний школьник Дмитрий С. погиб при загадочных обстоятельствах. Сначала он пропал, а спустя сутки его еще теплое тело обнаружили местные жители под водонапорной башней. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Дима пропал 18 ноября в поселке Комарихинский Чусовского округа. Искали всем поселком, просто местные жители. Нашли его под водонапорной башней в 10 утра 19 ноября. Он еще был теплый, то есть долго лежал и мучился. Странно, что до других подростков в момент исчезновения Димы было невозможно дозвониться. Что именно там произошло неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

Информацию о гибели школьника URA.RU подтвердили в краевом следственном управлении СКР. «По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Ведется расследование», — отметили в ведомстве. Одна из местных жительниц предположила, что это могло быть связано с гибелью матери. «У него весной мама умерла. Видимо никто не оказал психологическую помощь. Ужасно, что это все замалчивается и никто не говорит о случившемся. Люди просто в шоке», — поделилась пермячка.

