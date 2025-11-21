В Пермском крае при загадочных обстоятельствах погиб 15-летний подросток

В причинах гибели юного пермяка разбираются следователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае 15-летний школьник Дмитрий С. погиб при загадочных обстоятельствах. Сначала он пропал, а спустя сутки его еще теплое тело обнаружили местные жители под водонапорной башней. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Дима пропал 18 ноября в поселке Комарихинский Чусовского округа. Искали всем поселком, просто местные жители. Нашли его под водонапорной башней в 10 утра 19 ноября. Он еще был теплый, то есть долго лежал и мучился. Странно, что до других подростков в момент исчезновения Димы было невозможно дозвониться. Что именно там произошло неизвестно», — рассказал собеседник агентства.