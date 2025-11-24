Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинске оштрафовали сотрудников детсада, из которого убежали дети

24 ноября 2025 в 13:00
Дети покинули территорию садика во время сончаса (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске на 15 тысяч рублей оштрафовали заведующую детским садом в ЖК «Ньютон», из которого летом самостоятельно ушли четверо воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

«В связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками дошкольного учреждения своих должностных обязанностей, 26 августа 2025 года пятилетние воспитанники без сопровождения законных представителей свободно покинули территорию детского сада. Мировым судьей должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент произошел в детском саду «Вишенка». Четверо детей старшей группы вышли за территорию детского сада во время тихого часа и гуляли по жилому комплексу. Воспитанники смогли пройти мимо воспитателей, охраны и вахтера, утверждали родители. Это свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны персонала.

Комментарии
  • Наблюдатель
    24 ноября 2025 13:21
    Прекрасная новость! Малыши молодцы! Правильные, любознательные и умные дети. Значит не всё потеряно! Передается на генетическом уровне.
