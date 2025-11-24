Ростехнадзор привлек Челябинский меткомбинат к ответу за просчеты строительства

ЧМК пострадал за нарушения при строительстве кислородно-компрессорного цеха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральское управление Ростехнадзора добилось привлечения к ответственности Челябинского меткомбината (ЧМК) за нарушения при строительстве. Как следует из решения челябинского арбитража, кислородно-компрессорный цех начинали возводить без разрешения и не соблюдали проектную документацию.

«Привлечь ПАО „ЧМК“ к административной ответственности. Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Елизавета Котлярова установила, что компания осуществляла строительство объекта в Металлургическом районе Челябинска без разрешения с 20 марта по 18 ноября 2024 года. Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки Ростехнадзора в марте 2025 года, в ходе которой также установили неисполнение требований проектной документации и Градостроительного кодекса РФ.

Представители ПАО «ЧМК» в судебном заседании просили ограничиться предупреждением, однако суд счел эту меру несоответствующей тяжести нарушений. В решении суд подчеркнул, что эксплуатация объектов, не введенных в установленном порядке, создает угрозу жизни и здоровью людей, так как их безопасность официально не подтверждена.

Суд назначил наказание, объединив два состава правонарушений в одно производство. Размер штрафа в полмиллиона рублей, по мнению арбитражного судьи, является соразмерным и будет обладать сдерживающим эффектом для предотвращения новых нарушений. Комбинат подал на решение апелляционную жалобу.