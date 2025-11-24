В Челябинске с рельсов сошли вагоны с бензином. Видео
Причиной ЧП могла стать неисправность железнодорожных путей (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинске с рельсов сошли два вагона, в которых перевозили бензин. По факту ЧП проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«По предварительной информации, утром 24 ноября 2025 года на железнодорожном переезде 25 км Южно-Уральской железной дороги произошел сход двух вагонов-цистерн с грузом — бензин. Проводится проверка по части первой статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пострадавших в результате ЧП нет. Разлива топлива также не допущено. Предварительной причиной произошедшего стала неисправность железнодорожных путей.
В Челябинске ранее на перегоне станции Кольцевая — Металлургическая с рельсов сошли 19 вагонов. ЧП произошло на путях необщего пользования ПАО «ЧМК». Вагоны перевозили металлопрокат и следовали в составе грузового поезда.
