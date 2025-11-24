Челябинцам рассказали, когда выпадет снег

Декабрь в Челябинске будет малоснежным (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устойчивый снежный покров образуется только к концу декабря. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе на сайте погоды «Гисметео».

«Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в Челябинске с 4 по 6 декабря, однако из-за плюсовых дневных температур устойчивого снежного покрова не образуется. Снег прогнозируется 13 и 14 декабря, однако наиболее продолжительные снегопады вероятнее всего начнутся с 22 декабря», — указано в долгосрочном прогнозе погоды.

Метеорологи отмечают, что к 1 декабря в областном центре еще сохранятся положительные дневные температуры. По их данным, снег в Челябинске ляжет не раньше третьей декадя декабря.

Продолжение после рекламы