Челябинцам рассказали, когда выпадет снег

Челябинск занесет снегом к концу декабря
24 ноября 2025 в 12:58
Декабрь в Челябинске будет малоснежным (архивное фото)

В Челябинске устойчивый снежный покров образуется только к концу декабря. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе на сайте погоды «Гисметео».

«Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в Челябинске с 4 по 6 декабря, однако из-за плюсовых дневных температур устойчивого снежного покрова не образуется. Снег прогнозируется 13 и 14 декабря, однако наиболее продолжительные снегопады вероятнее всего начнутся с 22 декабря», — указано в долгосрочном прогнозе погоды.

Метеорологи отмечают, что к 1 декабря в областном центре еще сохранятся положительные дневные температуры. По их данным, снег в Челябинске ляжет не раньше третьей декадя декабря.

Синоптики предупреждали, что декабрь в этом году ожидается малоснежным. Согласно сервису «Яндекс Погода», в периоде с 24 ноября по 23 декабря, осадки будут идти всего шесть дней.

