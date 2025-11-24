Пермский стратегический завод получил статусную награду на престижном форуме
На заводе сейчас проводится масштабная модернизация производства
В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») удостоено награды на престижном форуме. Речь о мероприятии «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий», на котором ОАО «СМЗ» экспертное жюри присудило заводу победу в номинации «Инновация года».
«Наше предприятие всегда являлось технологическим лидером магниевой и редкометальной промышленности страны. Продолжаем развитие индустрии, разрабатывая технологии производства редкоземельных металлов (РЗМ) „магнитной“ и среднетяжелой групп. Разрабатываем и выпускаем также новое оборудование для добывающих предприятий. Последняя разработка — гидросепаратор для выделения редкоземельных металлов из самой мелкой фракции лопаритовой руды, которую добывают горняки Заполярья. Сегодня разработка отправлена заказчику в Ревду Мурманской области», — приводятся слова гендиректора ОАО «СМЗ» Руслана Димухамедова на сайте завода.
На форуме топ-менеджер предприятия также обозначил ключевые направления развития редкоземельной отрасли. В том числе — формирование в России полного производственного цикла — от добычи и разделения РЗМ до выпуска магнитов и высокотехнологичных изделий. Руслан Димухамедов напомнил, что флагманским в федеральном проекте «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» является проект строительства нового разделительного комплекса на ОАО «СМЗ». После запуска производства планируется ежегодный выпуск около 2,5 тысяч тонн готовой продукции. Это обеспечит потребности отечественной промышленности в редкоземельных металлах.
Соликамский магниевый завод является стратегическим предприятием РФ, выпускающим редкоземельные металлы. Это группа химических элементов, играющих ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом».
